На Львівщині внаслідок ДТП загинув військовий комісар
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 березня. УНН. На Львівщині, у місті Дрогобич, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів BMW та Daewoo Lanos. Внаслідок інциденту загинув військовий комісар. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
"Вчора, о 20:30 годині, у місті Дрогобич водій BMW виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos.
Внаслідок ДТП 52-річний водій Daewoo Lanos, військовий комісар Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного комісаріату загинув.
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Водій BMW отримав закриту черепно – мозкову травму, закритий перелом правого гомілково – ступневого суглобу, після надання допомоги у Дрогобицькій МЛ №1 був відпущений по місцю проживання.
Причини події встановлюються", - повідомили у департаменті.