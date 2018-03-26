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На Львівщині внаслідок ДТП загинув військовий комісар

На Львівщині внаслідок ДТП загинув військовий комісар

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 березня. УНН. На Львівщині, у місті Дрогобич, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів BMW та Daewoo Lanos. Внаслідок інциденту загинув військовий комісар. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.

"Вчора, о 20:30 годині, у місті Дрогобич водій BMW виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos.

Внаслідок ДТП 52-річний водій Daewoo Lanos, військовий комісар Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного комісаріату загинув.

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Водій BMW отримав закриту черепно – мозкову травму, закритий перелом правого гомілково – ступневого суглобу, після надання допомоги у Дрогобицькій МЛ №1 був відпущений по місцю проживання.

Причини події встановлюються", - повідомили у департаменті.

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