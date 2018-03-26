Во Львовской области в результате ДТП погиб военный комиссар

"Вчера, в 20:30 часов, в городе Дрогобыч водитель BMW выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

В результате ДТП 52-летний водитель Daewoo Lanos, военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного комиссариата погиб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автомобиль столкнулся с трамваем в Виннице: пострадал 7-летний мальчик

Водитель BMW получил закрытую черепно - мозговую травму, закрытый перелом правого голеностопного-ступневого сустава, после оказания помощи в Дрогобычской МЛ №1 был отпущен по месту жительства.

Причины происшествия устанавливаются", - сообщили в департаменте.