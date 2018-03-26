Во Львовской области в результате ДТП погиб военный комиссар
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 марта. УНН. Во Львовской области в городе Дрогобыч, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и Daewoo Lanos. В результате инцидента погиб военный комиссар. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
"Вчера, в 20:30 часов, в городе Дрогобыч водитель BMW выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.
В результате ДТП 52-летний водитель Daewoo Lanos, военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного комиссариата погиб.
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Водитель BMW получил закрытую черепно - мозговую травму, закрытый перелом правого голеностопного-ступневого сустава, после оказания помощи в Дрогобычской МЛ №1 был отпущен по месту жительства.
Причины происшествия устанавливаются", - сообщили в департаменте.