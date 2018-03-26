Во Львовской области в результате ДТП погиб военный комиссар

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 21685 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 53610 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 91906 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106271 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114896 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120847 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132177 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146716 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Во Львовской области в результате ДТП погиб военный комиссар

Во Львовской области в результате ДТП погиб военный комиссар

Киев  •  УНН

 • 11006 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 марта. УНН. Во Львовской области в городе Дрогобыч, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и Daewoo Lanos. В результате инцидента погиб военный комиссар. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

"Вчера, в 20:30 часов, в городе Дрогобыч водитель BMW выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

В результате ДТП 52-летний водитель Daewoo Lanos, военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного комиссариата погиб.

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Водитель BMW получил закрытую черепно - мозговую травму, закрытый перелом правого голеностопного-ступневого сустава, после оказания помощи в Дрогобычской МЛ №1 был отпущен по месту жительства.

Причины происшествия устанавливаются", - сообщили в департаменте.

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