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На Львівщині вилучили партію новеньких iPhone

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Працівники Львівської митниці затримали партію "найсвіжіших" смартфонів Apple, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Так, учора, 22 вересня, з Польщі в Україну, через пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне" прибув легковий автомобіль Audi A4, в якому перебувало четверо львів’ян. Вказано, що водій свідомо обрав смугу спрощеного митного контролю "зелений коридор", оскільки мав що приховувати.

Під час огляду ручної поклажі працівники митниці виявили у кожного громадянина, окрім дозволеного, по одному смартфону Apple iPhone 11 Pro Max 64Gb (Midnight Green).

Таким чином, як зазначається, громадяни України порушили порядок проходження митного контролю під час проїзду через "зелений коридор", намагаючись провезти товари в обсягах, що перевищують неоподатковану норму переміщення через митний кордон.

На порушників склали протоколи про порушення митних правил. А смартфони вилучили. Справи для розгляду та прийняття рішення скерують до суду.

Зазначається також, що з 20 вересня стартували світові продажі смартфонів iPhone 11, iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max.

Нагадаємо, 10 вересня Apple представила три нових iPhone.

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