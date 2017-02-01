На Львівщині відбулось перше засідання у справі Грибовицького сміттєзвалища
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Сьогодні, 1 лютого, у Жовківському районному суді відбулось перше судове засідання у справі Грибовицької трагедії, яка сталася у травні минулого року. Про це повідомив кореспондент УНН.
На лаві підсудних троє посадовців ЛКП “Збиранка” — екс-директор Богдан Горбаль, його заступник Борис Плащенко і начальник полігону Олександр Куприч. Справу розглядає суддя Володимир Мікула.
Сьогодні судове засідання не відбулось, через те, що на засідання не з’явився цивільний відповідач, представник ЛКП “Збиранка”. Суддя В.Мікула повідомив, що наступне засідання відбудеться 27 лютого, об 11:00.
Нагадаємо, досудове розслідування щодо посадовців у справі обвалу на Грибовицькому сміттєзвалищі завершено у жовтні минулого року.