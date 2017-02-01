Во Львовской области состоялось первое заседание по делу Грибовицкой свалки

На скамье подсудимых трое чиновников ЛКП "Збиранка" - экс-директор Богдан Горбаль, его заместитель Борис Плащенко и начальник полигона Александр Куприч. Дело рассматривает судья Владимир Микула.

Сегодня судебное заседание не состоялось, потому что на заседание не явился гражданский ответчик, представитель ЛКП "Збиранка". Судья В.Микула сообщил, что следующее заседание состоится 27 февраля, в 11:00.

Напомним, досудебное расследование в отношении должностных лиц по делу обвала на Грибовицкой свалке завершено в октябре прошлого года.