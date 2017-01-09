На Львівщині встановили рекорд із наймасовішого виконання колядки
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 січня. УНН. У місті Дрогобиччині, що на Львівщині, на площі Ринок встановлено рекорд України з наймасовішого виконання коляди. “Нова радість стала” на центральній міській площі виконали одночасно 828 колядників. Про це повідомляє прес-служба Дрогобицької міської ради.
Колядували відому усім колядку “Нова радість стала”.
За даними прес-служби Дрогобицької міської ради, це вже третій Сертифікат Національного реєстру рекордів України для Дрогобича. Перший зареєстровано у 2012 рорці за “Велику гаївку” із 5583 учасниками. Другий — у 2016 році отримали акробати Дрогобицької ДЮСШ — жіноча пара Олександра Табачинська та Юлія Пилип’як, виконавши єдиними в світі ризикований складний координаційний елемент — сальто з рук в руки в прямому положенні з обертом на 720 градусів.