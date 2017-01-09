Во Львовской области установили рекорд по самому массовому исполнению колядки
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 января. УНН. В городе Дрогобиччини, что во Львовской области, на площади Рынок установлен рекорд Украины по самому массовому исполнению коляды. "Нова радість стала" на центральной городской площади исполнили одновременно 828 колядников. Об этом сообщает пресс-служба Дрогобычского городского совета.
Колядовали известную всем колядку "Нова радість стала".
По данным пресс-службы Дрогобычского городского совета, это уже третий Сертификат Национального реестра рекордов Украины для Дрогобыча. Первый зарегистрирован в 2012 рорци за "Большую гаивку" с 5583 участниками. Второй - в 2016 году получили акробаты Дрогобычской ДЮСШ - женская пара Александра Табачинский и Юлия Пилипьяк, исполнив единственными в мире рискованный сложный координационный элемент - сальто с рук в руки в прямом положении с оборотом на 720 градусов.