На Львівщині вантажний потяг зійшов з рейок та прекрив трасу "Київ -Чоп"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні, на Львівщині, біля села Запитів, що неподалік Львова зійшов з рейок вантажний потяг. Про це кореспондента УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.
Так, відомо, що потяг перекрив трасу “Київ-Чоп”.
Наразі на цій ділянці дороги проїзду немає. Також в поліції прогнозують, що дорога може бути заблокована впродовж кількох годин.
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Зазначається, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.