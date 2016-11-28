На Львівщині вантажний потяг зійшов з рейок та прекрив трасу "Київ -Чоп"

Так, відомо, що потяг перекрив трасу “Київ-Чоп”.

Наразі на цій ділянці дороги проїзду немає. Також в поліції прогнозують, що дорога може бути заблокована впродовж кількох годин.

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Зазначається, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.