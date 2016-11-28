На Львовщине грузовой поезд сошел с рельсов и перекрыл трассу "Киев-Чоп"

Так, известно, что поезд перекрыл трассу "Киев-Чоп".

Сейчас на этом участке дороги проезда нет. Также в полиции прогнозируют, что дорога может быть заблокирована в течение нескольких часов.

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Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.