На Львовщине грузовой поезд сошел с рельсов и перекрыл трассу "Киев-Чоп"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сегодня, во Львовской области, возле села Запытов, недалеко от Львова сошел с рельсов грузовой поезд. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова.
Так, известно, что поезд перекрыл трассу "Киев-Чоп".
Сейчас на этом участке дороги проезда нет. Также в полиции прогнозируют, что дорога может быть заблокирована в течение нескольких часов.
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Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.