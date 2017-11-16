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На Львівщині в ДТП загинула одна людина, ще четверо госпіталізували

На Львівщині в ДТП загинула одна людина, ще четверо госпіталізували

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. На Львівщині сталась ДТП, одна людина загинула, ще четверо госпіталізовані. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.

Вчора, на автодорозі Львів-Радехів -Луцьк поблизу с.Вислобоки, Камянка-Бузького району, водій автомобіля "Хонда Акорд", під керуванням 44-річного жителя м.Львів, рухаючись в напрямку м.Львова, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення із зустрічним автомобілем ВАЗ – 2110, під керуванням 71-річного жителя м.Львів. Внаслідок ДТП постраждали:

– водій автомобіля ВАЗ -2110, отримав тілесні ушкодження, госпіталізований в реанімаційне відділення Новояричівської РЛ;

– пасажир автомобіля ВАЗ -2110, 45-річна жителька с.Чистині, Камянка-Бузького району, отримала тілесні ушкодження, госпіталізована в друге травматологічне відділення ЛШМД м.Львова;

– пасажир автомобіля ВАЗ-2110, 51-річний житель м.Львів, отримав тілесні ушкодження, госпіталізований в друге травматологічне відділення ЛШМД м.Львова;

– 55-річна пасажирка автомобіля "Хонда Акорд", від отриманих травм померла на місці події. Проживала м.Львів. Тіло доставлено в ЛОБСМЕ м.Львова;

– 16 листопада о 00:57 водій автомобіля "Хонда Акорд" самостійно звернувся за медичною допомогою,госпіталізований в друге травматологічне відділення ЛШМД м. Львова.

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