В Львовской области в ДТП погиб один человек, еще четверо госпитализированы

Вчера на автодороге Львов-Радехов-Луцьк вблизи с.Вислобоки, Каменка-Бугского района, водитель автомобиля "Хонда Аккорд", под управлением 44-летнего жителя г.Львов, двигаясь в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ - 2110, под управлением 71-летнего жителя г.Львов. В результате ДТП пострадали:

- водитель автомобиля ВАЗ-2110, получил телесные повреждения, госпитализирован в реанимационное отделение Новояричевской РЛ;

- пассажир автомобиля ВАЗ-2110, 45-летняя жительница с.Чистини, Каменка-Бугского района, получила телесные повреждения, госпитализирована в другое травматологическое отделение БСМП г.Львова;

- пассажир автомобиля ВАЗ-2110, 51-летний житель г.Львов, получил телесные повреждения, госпитализирован в другое травматологическое отделение БСМП г.Львова;

- 55-летняя пассажирка автомобиля "Хонда Аккорд", от полученных травм скончалась на месте происшествия. Проживала в г.Львов. Тело доставлено в ОБСМЭ Львова;

- 16 ноября в 00:57 водитель автомобиля "Хонда Аккорд" самостоятельно обратился за медицинской помощью, госпитализирован в другое травматологическое отделение БСМП г.Львов.

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