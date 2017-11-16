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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 17686 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 34460 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 45426 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 50979 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 46299 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91900 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99573 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 126455 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
В Львовской области в ДТП погиб один человек, еще четверо госпитализированы

В Львовской области в ДТП погиб один человек, еще четверо госпитализированы

Киев  •  УНН

 • 12262 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Львовской области произошло ДТП, один человек погиб, еще четверо госпитализированы. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

Вчера на автодороге Львов-Радехов-Луцьк вблизи с.Вислобоки, Каменка-Бугского района, водитель автомобиля "Хонда Аккорд", под управлением 44-летнего жителя г.Львов, двигаясь в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ - 2110, под управлением 71-летнего жителя г.Львов. В результате ДТП пострадали:

- водитель автомобиля ВАЗ-2110, получил телесные повреждения, госпитализирован в реанимационное отделение Новояричевской РЛ;

- пассажир автомобиля ВАЗ-2110, 45-летняя жительница с.Чистини, Каменка-Бугского района, получила телесные повреждения, госпитализирована в другое травматологическое отделение БСМП г.Львова;

- пассажир автомобиля ВАЗ-2110, 51-летний житель г.Львов, получил телесные повреждения, госпитализирован в другое травматологическое отделение БСМП г.Львова;

- 55-летняя пассажирка автомобиля "Хонда Аккорд", от полученных травм скончалась на месте происшествия. Проживала в г.Львов. Тело доставлено в ОБСМЭ Львова;

- 16 ноября в 00:57 водитель автомобиля "Хонда Аккорд" самостоятельно обратился за медицинской помощью, госпитализирован в другое травматологическое отделение БСМП г.Львов.

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