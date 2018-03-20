На Львівщині у восьми отруєних діагностували сальмонельоз
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 березня. УНН. На Львівщині, у Бродівському районі, у восьми мешканців, яких минулого тижня госпіталізували із харчовим отруєнням, діагностували сальмонельоз. Про це повідомили у інфекційному відділенні Бродівської центральної районної лікарні, передає кореспондент УНН.
Зазначають, що у госпіталізованих минулого тижня із харчовим отруєнням, діагностували сальмонельоз.
Наразі невідомо, які саме продукти були інфіковані сальмонелою.
Всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні у Бродівській центральній лікарні. Серед них троє дітей.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Отруєння чадним газом на Львівщині: померла трирічна дитина