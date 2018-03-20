Во Львовской области в восьми отравленных диагностировали сальмонеллез
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 марта. УНН. Во Львовской области, в Бродовском районе, в восьми жителей, которых на прошлой неделе госпитализировали с пищевым отравлением, диагностировали сальмонеллез. Об этом сообщили в инфекционном отделении Бродовский центральной районной больницы, передает корреспондент УНН.
Отмечают, что у госпитализированных на прошлой неделе с пищевым отравлением, диагностировали сальмонеллез.
Пока неизвестно, какие именно продукты были инфицированы сальмонеллой.
Все пациенты находятся на амбулаторном лечении в Бродовский центральной больницы. Среди них трое детей.
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