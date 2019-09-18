На Львівщині у школі розпилили сльозогінний газ, троє дітей у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. На Львівщині у школі розпилили сльозогінний газ. У результаті події троє дітей опинилися в лікарні. Правоохоронці встановили, що газ розпилив учень цієї школи. Стосовно правопорушника складено адміністративний протокол, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як пише видання, до Сколівського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що у лікарню доставили трьох учениць місцевої гімназії з діагнозом “токсична дія невідомого газу”.
Поліцейські встановили, що близько 14.00 на перерві між уроками 16-річний учень 11 класу розпилив газовий балончик на листя вазона, який знаходився в коридорі навчального закладу. Внаслідок цього постраждали три дівчинки віком 10, 13 та 14 років. Їх госпіталізували до лікарні.
На правопорушника складено адміністративний протокол за ст.173 (дрібне хуліганство) КУпАП. Санкцією статті передбачено накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.
Також працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду зі школярем та його батьками.
Нагадаємо, у школі на Одещині розпилили газ, у лікарні опинилися близько 20 учнів.