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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 54888 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110709 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102569 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109678 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119395 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148132 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148546 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Во Львовской области в школе распылили слезоточивый газ, трое детей в больнице

Во Львовской области в школе распылили слезоточивый газ, трое детей в больнице

Киев  •  УНН

 • 11833 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Во Львовской области в школе распылили слезоточивый газ. В результате происшествия трое детей оказались в больнице. Правоохранители установили, что газ распылил ученик этой школы. Относительно правонарушителя составлен административный протокол, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Как пишет издание, в Сколевское отделение полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставили трех учениц местной гимназии с диагнозом "токсическое действие неизвестного газа".

Полицейские установили, что около 14.00 на перемене между уроками 16-летний ученик 11 класса распылил газовый баллончик на листья вазона, который находился в коридоре учебного заведения. В результате пострадали три девочки в возрасте 10, 13 и 14 лет. Их госпитализировали в больницу.

На правонарушителя составлен административный протокол по ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа от трех к семи необлагаемым минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток .

Также работники ювенальной превенции провели профилактическую беседу со школьником и его родителями.

Напомним, в школе в Одесской области распылили газ, в больнице оказались около 20 учеников.

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