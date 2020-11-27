На Львівщині у меліоративному каналі знайшли труп чоловіка

"26 листопада о 19:00 у селі Конюшків Бродівського району в меліоративному каналі виявлено тіло мешканця села Конюшків 1970 року народження", - йдеться у повідомленні.

Тіло піднято на поверхню місцевими жителями.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, в Одесі під час відпочинку на яхті загинув іноземець.