На Львівщині у меліоративному каналі знайшли труп чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Тіло чоловіка виявили у меліоративному каналі на Львівщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"26 листопада о 19:00 у селі Конюшків Бродівського району в меліоративному каналі виявлено тіло мешканця села Конюшків 1970 року народження", - йдеться у повідомленні.
Тіло піднято на поверхню місцевими жителями.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, в Одесі під час відпочинку на яхті загинув іноземець.