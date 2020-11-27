Во Львовской области в мелиоративном канале нашли труп мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Тело мужчины обнаружили в мелиоративном канале во Львовской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"26 ноября в 19:00 в селе Конюшков Бродовского района в мелиоративном канале обнаружено тело жителя села Конюшков 1970 года рождения", - говорится в сообщении.
Тело поднято на поверхность местными жителями.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Одессе во время отдыха на яхте погиб иностранец.