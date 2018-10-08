На Львівщині у день весілля наречена потрапила у ДТП

"7 жовтня близько першої ночі неподалік відпочинкової бази, розташованої в одному з сіл Пустомитівського району, у ДТП потрапила наречена. Як попередньо встановили правоохоронці, під час традиційного "викрадення нареченої", водій автомобіля "Мерседес", у якому перебувала наречена та весільні гості, не впорався з керуванням, внаслідок чого авто зіткнулося з деревом", – повідомили у Нацполіції.

Під час ДТП тілесні ушкодження отримали п’ятеро осіб: наречена – 22-річна киянка, у якої діагностовано садна та забої, 30-річний мешканець Трускавця, якого госпіталізували у реанімаційне відділення однієї з львівських лікарень, а також троє мешканців Київської області віком 32, 34 та 36 років. Один з них також перебуває у реанімації.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

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