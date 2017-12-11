На Львівщині троє людей померли від переохолодження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У неділю 10 грудня на Львівщині виявили тіла трьох людей, які, імовірно, померли від переохолодження. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
“Близько 10:00 год. у с.Лисятичі Стрийського району жителі села виявили тіло місцевого жителя, 1975 року народження, без ознак насильницької смерті. Тіло загиблого доставлено до моргу Стрийської центральної районної лікарні. Попередня причина загибелі — переохолодження”, — йдеться у повідомленні.
Того ж дня о 14 год. в лісі у с.Сигловате Турківського району на возі знайшли тіла двох місцевих жителів (1946 та 1967 року народження) без ознак насильницької смерті.
“Їх доставили до моргу Турківської ЦРЛ. Попередня причина загибелі — переохолодження”, — повідомили у департаменті.
Як повідомляв УНН, синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні у понеділок.