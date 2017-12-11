Во Львовской области три человека умерли от переохлаждения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В воскресенье 10 декабря во Львовской области обнаружили тела трех человек, которые, вероятно, умерли от переохлаждения. Об этом сообщили УНН в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"Около 10:00 в с.Лисятичи Стрыйского района жители села обнаружили тело местного жителя, 1975 года, без признаков насильственной смерти. Тело погибшего доставлено в морг Стрыйской центральной районной больницы. Предварительная причина гибели - переохлаждение", - говорится в сообщении.
В тот же день в 14 час. в лесу в с.Сигловате Турковского района на телеге нашли тела двух местных жителей (1946 и 1967 года) без признаков насильственной смерти.
"Их доставили в морг Турковской ЦРБ. Предварительная причина гибели - переохлаждение", - сообщили в департаменте.
Как сообщал УНН, синоптики предупредили о ухудшении погодных условий в Украине в понедельник.