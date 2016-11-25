На Львівщині судитимуть чоловіка, який намагався підкупити чиновника Львівської облради

Так, правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно особи, яку було затримано у вересні 2016 року за пропозицію та обіцянку надати неправомірну вигоду у сумі 50 тис.грн високопоставленому чиновнику Львівської обласної ради.

Чоловік обіцяв надати посадовцю вказану суму за винесення на розгляд сесії Львівської обласної ради рішення про прийняття радою низки звернень до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо необхідності надання Львівській області спеціального економічного статусу, передачі повноважень встановлення тарифів на комунальні послуги місцевим органам самоврядування.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 ККУ, тобто пропозиція, обіцянка службовій особі, яка займає відповідальне становище надання неправомірної вигоди, за вчинення в інтересах того хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Галицького районного суду м. Львова для розгляду.