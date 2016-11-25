Во Львовской области будут судить мужчину, который пытался подкупить чиновника Львовского облсовета

Так, правоохранители завершили досудебное расследование в отношении лица, которое было задержано в сентябре 2016 года за предложение и обещание предоставить неправомерную выгоду в сумме 50 тыс. грн. высокопоставленному чиновнику Львовского областного совета.

Мужчина обещал предоставить должностному лицу указанную сумму за вынесение на рассмотрение сессии Львовского областного совета решение о принятии советом ряда обращений к Президенту Украины, Премьер-министру Украины, Председателю Верховной Рады Украины о необходимости предоставления Львовской области специального экономического статуса, передачи полномочий установления тарифов на коммунальные услуги местным органам самоуправления.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК, то есть предложение, обещание должностному лицу, которое занимает ответственное положение предоставление неправомерной выгоды за совершение в интересах того, кто предлагает, обещает предоставляет такую ​​выгоду любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения.

Сейчас обвинительный акт направлен в Галицкий районный суд г. Львова для рассмотрения.