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На Львівщині стався витік нафти у річку

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У вівторок поблизу міста Борислав на Львівщині у річці Тисмениця було виявлено забруднення масляними плямами. Про це йдеться в повідомленні Департаменту цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.

На Львівщині стався витік нафти у річку

“За інформацією від „Львівського управління водних ресурсів“ близько 15:00 02 січня 2018 року виявлено маслянисті плями в річці Тисмениця на відстані 200 м вниз по течії від м.Борислава”, — сказано в повідомленні.

В департаменті зазначили, що обставини витоку наразі з’ясовуються. Попередньо встановлено, що забруднення спричиняють старі австрійські нафтові копанки в лісі на території Попелівської сільської ради Дрогобицького району.

За інформацією від Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на дзеркалі річки Тисмениця у районі гідропосту візуально масляні плями не спостерігаються.

Було припинено забір води із водозабору “Ріпне”, вода з якого подається в місто Борислав, повідомили в департаменті.

Як повідомляв УНН, за фактом витоку мазуту у р.Дніпро в Кам’янському розпочали кримінальні провадження.

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