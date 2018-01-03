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Во Львовской области произошла утечка нефти в реку

Киев • УНН

 • 42155 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Во вторник возле города Борислав во Львовской области в реке Тысменица было обнаружено загрязнение масляными пятнами. Об этом говорится в сообщении Департамента гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передает УНН.

Во Львовской области произошла утечка нефти в реку

"По информации от "Львовского управления водных ресурсов" около 15:00 2 января 2018 года выявлено маслянистые пятна в реке Тысменица на расстоянии 200 м вниз по течению от Борислава", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что обстоятельства утечки выясняются. Предварительно установлено, что загрязнение вызывают старые австрийские нефтяные ямы в лесу на территории Попелевского сельского совета Дрогобычского района.

По информации от Львовского регионального центра по гидрометеорологии, на зеркале реки Тысменица в районе гидропоста визуально масляные пятна не наблюдаются.

Было прекращено забор воды из водозабора "Репное", вода из которого подается в город Борислав, сообщили в департаменте.

Как сообщал УНН, по факту утечки мазута в Днепр в Каменском начали уголовные производства.

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