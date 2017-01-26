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На Львівщині стався ще один обвал в шахті, є постраждалий

На Львівщині стався ще один обвал в шахті, є постраждалий

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 січня. УНН. Вчора, 25 січня, на Львівщині стався ще один обвал в шахті, постраждав кріпильник. Про це проінформували у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, повідомляє УНН.

О 14:40 год. до реанімаційного відділення Червоноградської центральної міської клінічної лікарні у важкому стані госпіталізовано 39-річного кріпильника шахти “Межирічанська” ДП “Львіввугілля” (Сокальський район), жителя с. Поздимир Сокальського району.

Травмування сталося внаслідок обвалу породи. Причини події з’ясовуються. Стан потерпілого на 06:00 год. 26 січня — стабільно важкий.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у шахті на Львівщині стався обвал, є постраждалий.

Українські Національні Новини

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