На Львівщині стався ще один обвал в шахті, є постраждалий
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 січня. УНН. Вчора, 25 січня, на Львівщині стався ще один обвал в шахті, постраждав кріпильник. Про це проінформували у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, повідомляє УНН.
О 14:40 год. до реанімаційного відділення Червоноградської центральної міської клінічної лікарні у важкому стані госпіталізовано 39-річного кріпильника шахти “Межирічанська” ДП “Львіввугілля” (Сокальський район), жителя с. Поздимир Сокальського району.
Травмування сталося внаслідок обвалу породи. Причини події з’ясовуються. Стан потерпілого на 06:00 год. 26 січня — стабільно важкий.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у шахті на Львівщині стався обвал, є постраждалий.