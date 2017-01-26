Во Львовской области произошел еще один обвал в шахте, есть пострадавший
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 января. УНН. Вчера, 25 января, во Львовской области произошел еще один обвал в шахте, пострадал крепильщик. Об этом проинформировали в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, сообщает УНН.
В 14:40 ч. в реанимационное отделение Червоноградской центральной городской клинической больницы в тяжелом состоянии госпитализированы 39-летний крепильщик шахты "Межиричанская" ГП "Львовуголь" (Сокальский район), житель с. Поздимир Сокольского района.
Травмирование произошло в результате обвала породы. Причины происшествия выясняются. Состояние пострадавшего на 6:00 ч. 26 января - стабильно тяжелое.
Напомним, как сообщал УНН, в шахте во Львовской области произошел обвал, есть пострадавший.