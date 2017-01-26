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Во Львовской области произошел еще один обвал в шахте, есть пострадавший

Во Львовской области произошел еще один обвал в шахте, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 4848 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 января. УНН. Вчера, 25 января, во Львовской области произошел еще один обвал в шахте, пострадал крепильщик. Об этом проинформировали в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, сообщает УНН.

В 14:40 ч. в реанимационное отделение Червоноградской центральной городской клинической больницы в тяжелом состоянии госпитализированы 39-летний крепильщик шахты "Межиричанская" ГП "Львовуголь" (Сокальский район), житель с. Поздимир Сокольского района.

Травмирование произошло в результате обвала породы. Причины происшествия выясняются. Состояние пострадавшего на 6:00 ч. 26 января - стабильно тяжелое.

Напомним, как сообщал УНН, в шахте во Львовской области произошел обвал, есть пострадавший.

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