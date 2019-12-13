На Львівщині сталося масове отруєння на святкуванні дня народження: госпіталізовано 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У місті Борислав Львівської області після святкування дня народження на лікарняних ліжках опинилися 10 осіб із діагнозом "гостра кишкова інфекція". Про це повідомляє УНН із посиланням на Львівський обласний лабораторний центр.
"12 грудня в ДУ "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України" поступило повідомлення від Дрогобицького МРВ щодо госпіталізації в інфекційне відділення КНП "ЦМЛ міста Борислава" 10-ти осіб з діагнозом "гостра кишкова інфекція". Зі слів хворих, 8 грудня вони були на святкуванні дня народження в ресторані "РЕТ" міста Борислав", - сказано у повідомленні.
За даними лабораторного центру, спільними симптомами захворювання є: температура тіла 38-39 градусів, загальна слабість, блювота та пронос. Стан усіх захворілих середньої важкості.
Потерпілим в стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів.
Протиепідемічні заходи тривають, списки контактних осіб уточнюються.
Нагадаємо, одинадцять людей отруїлися в одному із ресторанів у Новояворівську на Львівщині під час весілля, у потерпілих діагностовано гострий гастроентерит.