На Львівщині сталася ДТП за участю маршрутки: восьмеро людей постраждало
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 грудня. УНН. На Львівщині, поблизу села Солонське на автодорозі Львів-Східниця зіткнулись маршрутний автобус та вантажівка. Внаслідок інциденту до лікарів за допомогою звернулось восьмеро людей. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
“Зіткнулись автобус "Еталон" під керуванням 45-річного львів’янина та автомобіля „Газель“, за кермом якого знаходився 29-річний житель району. Внаслідок ДТП до лікарів звернувся водій маршрутки та семеро пасажирів. Обставини дтп встановлюються, на місці інциденту працює слідчо-оперативна група”, — повідомили в Нацполіції.
Як повідомляв УНН, маршрутка із пасажирами на Житомирщині злетіла у кювет через заметіль.