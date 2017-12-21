Во Львовской области произошло ДТП с участием маршрутки: восемь человек пострадали
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 декабря. УНН. На Львовщине, вблизи села Солонское на автодороге Львов-Сходница столкнулись маршрутный автобус и грузовик. В результате инцидента к врачам за помощью обратились восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"Столкнулись автобус" Эталон "под управлением 45-летнего львовянина и автомобиля "Газель", за рулем которого находился 29-летний житель района. В результате ДТП к врачам обратился водитель маршрутки и семь пассажиров. Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте инцидента работает следственно-оперативная группа", - сообщили в Нацполиции.
Как сообщал УНН, маршрутка с пассажирами на Житомирщине взлетела в кювет из-за метели.