На Львівщині сімнадцять підозр на коронавірус
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. У період з 22:30 10 квітня по 10:30 11 квітня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 17 осіб. Про це повідомили у прес-службі ЛОДА, пише кореспондент УНН.
“Пацієнти з міста Львів, Самбір, Стрий, а також Городоцького, Пустомитівського районів. Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні — 74 особи. На самоізоляції знаходяться 482 особи. За увесь час виписано — 145 пацієнтів. Стан більшості хворих — середньої важкості. У 15-ти пацієнтів стан важкий. 3 пацієнта на апараті ШВЛ. Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулася 701 людина”, — повідомили у ЛОДА.
За увесь час в сумі у 510 пацієнтів у Львівській області не підтвердили діагноз коронавірус.
Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 95 осіб. У 96 пацієнтів позитивний результат тесту на коронавірус, з них 4 особи померли. Вісім осіб знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. 5 пацієнтів одужали.
Як писав УНН, чоловік помер від коронавірусу на Кіровоградщині.