Во Львовской области семнадцать подозрений на коронавирус
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. В период с 22:30 10 апреля по 10:30 11 апреля, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ЛОГА, пишет корреспондент УНН.
“Пациенты из города Львов, Самбор, Стрый, а также Городокского, Пустомытовского районов. Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице — 74 человека. На самоизоляции находятся 482 человека. За все время выписано — 145 пациентов. Состояние большинства больных — средней тяжести. У 15-ти пациентов состояние тяжелое. 3 пациента на аппарате ИВЛ. Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID-19 обратился 701 человек”, — сообщили в ЛОГА.
За все время в сумме у 510 пациентов во Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.
По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 95 человек. В 96 пациентов положительный результат теста на коронавирус, из них 4 человека умерли. Восемь человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. 5 пациентов выздоровели.
Как писал УНН, мужчина умер от коронавируса в Кировоградской области.