Во Львовской области семнадцать подозрений на коронавирус

ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. В период с 22:30 10 апреля по 10:30 11 апреля, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ЛОГА, пишет корреспондент УНН.