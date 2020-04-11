Во Львовской области семнадцать подозрений на коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 19533 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 30175 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 47438 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 50231 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 70570 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 71431 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100809 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105258 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130487 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130182 просмотра

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Во Львовской области семнадцать подозрений на коронавирус

Во Львовской области семнадцать подозрений на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 20915 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. В период с 22:30 10 апреля по 10:30 11 апреля, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ЛОГА, пишет корреспондент УНН.

“Пациенты из города Львов, Самбор, Стрый, а также Городокского, Пустомытовского районов. Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице — 74 человека. На самоизоляции находятся 482 человека. За все время выписано — 145 пациентов. Состояние большинства больных — средней тяжести. У 15-ти пациентов состояние тяжелое. 3 пациента на аппарате ИВЛ. Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID-19 обратился 701 человек”, — сообщили в ЛОГА.

За все время в сумме у 510 пациентов во Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 95 человек. В 96 пациентов положительный результат теста на коронавирус, из них 4 человека умерли. Восемь человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. 5 пациентов выздоровели.

Как писал УНН, мужчина умер от коронавируса в Кировоградской области.

Украинские Национальные Новости

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