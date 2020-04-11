Чоловік помер від коронавірусу на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. Згідно з оперативною інформацією на 11:00 11 квітня, шосту смерть від коронавірусу зафіксували в Кіровоградській області. Про це поінформували в преccлужбі Кіровоградської ОДА, передає кореспондент УНН.
Загалом на Кіровоградщині лабораторним методом підтверджено 106 випадків захворювання на COVID-19, із яких 6 летальних. 10 квітня в обласній лікарні від запалення легень помер 71-річний чоловік із Кропивницького, який був хворим на коронавірус.
41 особа перебуває з легкою формою коронавірусу вдома, 59 — на госпіталізації.
Серед хворих — 97 дорослих і 3 дітей. Інфіковані на коронавірус 43 медпрацівників.
Як повідомляв УНН, в Україні COVID-19 виявили в усіх областях.