Мужчина скончался от коронавируса в Кировоградской области

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 12722 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 32852 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 53553 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 67212 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100430 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105092 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130436 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130146 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 176404 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Мужчина скончался от коронавируса в Кировоградской области

Мужчина скончался от коронавируса в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 25718 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. Согласно оперативной информации на 11:00 11 апреля, шестую смерть от коронавируса зафиксировали в Кировоградской области. Об этом сообщили в преcс-службе Кировоградской ОГА, передает корреспондент УНН.

Всего в Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 106 случаев заболевания COVID-19, из которых 6 летальних. 10 апреля в областной больнице от воспаления легких умер 71-летний мужчина с Кропивницкого, который был болен коронавирусом.

41 человек находится с легкой формой коронавируса дома, 59 - на госпитализации.

Среди больных - 97 взрослых и 3 детей. Инфицированные на коронавирус 43 медработников.

Как сообщал УНН, в Украине COVID-19 обнаружили во всех областях.

Украинские Национальные Новости

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