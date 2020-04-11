Мужчина скончался от коронавируса в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. Согласно оперативной информации на 11:00 11 апреля, шестую смерть от коронавируса зафиксировали в Кировоградской области. Об этом сообщили в преcс-службе Кировоградской ОГА, передает корреспондент УНН.
Всего в Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 106 случаев заболевания COVID-19, из которых 6 летальних. 10 апреля в областной больнице от воспаления легких умер 71-летний мужчина с Кропивницкого, который был болен коронавирусом.
41 человек находится с легкой формой коронавируса дома, 59 - на госпитализации.
Среди больных - 97 взрослых и 3 детей. Инфицированные на коронавирус 43 медработников.
Как сообщал УНН, в Украине COVID-19 обнаружили во всех областях.