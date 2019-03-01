На Львівщині ще одна парафія перейшла від УПЦ МП до ПЦУ

"27 лютого, на парафіяльних зборах церкви Покрови Божої Матері більшістю голосів, усього один голос «проти», прийнято рішення про перехід релігійної громади з підпорядкування Московського патріархату до Української Православної Церкви",- повідомив Микола Магас.

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Нагадаємо, Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи", що передбачає механізми, які встановлюватимуть, в який саме спосіб релігійна організація може змінити свою підлеглість діючим в Україні та за її межами релігійним центрам, набув чинності 31 січня.