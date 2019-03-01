На Львівщині ще одна парафія перейшла від УПЦ МП до ПЦУ
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 березня. УНН. На Львівщині, у Стрийському районі, парафіяни села Баня Лисовицька прийняла рішення про перехід до Православної Церкви України. Про це кореспонденту УНН повідомив голова Лисовицької сільської ради Микола Магас.
"27 лютого, на парафіяльних зборах церкви Покрови Божої Матері більшістю голосів, усього один голос «проти», прийнято рішення про перехід релігійної громади з підпорядкування Московського патріархату до Української Православної Церкви",- повідомив Микола Магас.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До ПЦУ перейшло понад 400 парафій
Нагадаємо, Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи", що передбачає механізми, які встановлюватимуть, в який саме спосіб релігійна організація може змінити свою підлеглість діючим в Україні та за її межами релігійним центрам, набув чинності 31 січня.