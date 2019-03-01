Во Львовской области еще один приход перешел от УПЦ МП к ПЦУ
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 марта. УНН. Во Львовской области, в Стрыйском районе, прихожане села Баня Лысовицкая приняла решение о переходе к Православной Церкви Украины. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель Лисовицкая сельского совета Николай Магас.
"27 февраля, на приходских собраниях церкви Покрова Божией Матери большинством голосов, всего один голос "против", принято решение о переходе религиозной общины из подчинения Московского патриархата к Украинской Православной Церкви", - сообщил Николай Магас.
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Напомним, Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица", предусматривающий механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам, вступил в силу 31 января.