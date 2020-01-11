На Львівщині рятувальники спустили з гір трьох травмованих туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Львівщині рятувальники допомогли спуститися з гір трьом травмованим туристам, після чого передали їх медикам. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Львівській області.
"10 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби на лижних трасах гори Тростян надали допомогу трьом травмованим туристам-лижникам", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що туристка з Хмельницької області, 1984 року народження, отримала під час катання травму лівої ноги. Туристка з Дніпропетровської області, 1985 року народження – травмувала ліву руку (ключицю). А у туристки з міста Глобино, Полтавської області, 2002 року народження стався серцевий напад (гіпотонія).
Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали їх медикам для надання подальшої допомоги.
"З початку цього року Львівські рятувальники надали допомогу 18 травмованим туристам-лижникам", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, двоє жителів столиці під час сходження з Говерли зійшли з маршруту і не змогли зійти з гори. Їм допомагали рятувальники.