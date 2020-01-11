Во Львовской области спасатели спустили с гор трех травмированных туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Во Львовской области спасатели помогли спуститься с гор трем травмированным туристам, после чего передали их медикам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
"10 января спасатели Славской поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы на лыжных трассах горы Тростян оказали помощь трем травмированным туристам-лыжникам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что туристка из Хмельницкой области, 1984 года рождения, получила во время катания травму левой ноги. Туристка из Днепропетровской области, 1985 года рождения - травмировала левую руку (ключицу). А у туристки из города Глобино, Полтавской области, 2002 года рождения случился сердечный приступ (гипотония).
Спасатели оказали пострадавшим домедицинскую помощь и спустили к подножию горы, где передали их медикам для оказания дальнейшей помощи.
"С начала этого года Львовские спасатели оказали помощь 18 травмированным туристам-лыжникам", - добавляется в сообщении.
Напомним, двое жителей столицы во время схождения с Говерлы сошли с маршрута и не смогли сойти с горы. Им помогали спасатели.