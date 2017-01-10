На Львівщині розшукують вандалів, які пошкодили пам’ятник загиблим полякам

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці, слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Інституті нацпам'яті назвали провокацією знищення пам'ятника полякам на Львівщині. Так, у Бродівському районі Львівської області 8 січня зранку виявили зруйнований пам’ятник полякам, які загинули під час Другої світової. Пам’ятник спорудили в 2005 році на місці колись великого села Гута Пеняцька. Його встановили в пам’ять про трагічну подію: масове знищення поляків в 1944 році. За те, що переховували євреїв, 500 поляків були спалені заживо в костелі і своїх будинках солдатами 4-го поліцейського полку добровольчої дивізії СС Галичина під командуванням Зігфріда Банца. Пам'ятник підірваний, на меморіалі написано кілька гасел.