Во Львовской области разыскивают вандалов, которые повредили памятник погибшим полякам
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 января. УНН. Правоохранители Львовской области устанавливают обстоятельства повреждения памятного знака жертвам трагических событий 1944 года и ищут вандалов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
Сейчас на месте инцидента работают правоохранители, следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Напомним, как сообщал УНН, в Институте нацпамяти назвали провокацией уничтожение памятника полякам во Львовской области. Так, в Бродивском районе Львовской области 8 января утром обнаружили разрушенный памятник полякам, погибшим во время Второй мировой. Памятник соорудили в 2005 году на месте некогда большого села Гута Пеняцкая. Его установили в память о трагическом событии: массовом уничтожении поляков в 1944 году. За то, что прятали евреев, 500 поляков были сожжены заживо в костеле и своих домах солдатами 4-го полицейского полка добровольческой дивизии СС Галичина под командованием Зигфрида Банца. Памятник взорван, на мемориале написано несколько лозунгов.