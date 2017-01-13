На Львівщині п'ятеро осіб отруїлися “Тірамісу”, четверо з них діти

ukru
18:00 • 52548 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 87996 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 102136 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 179243 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 148926 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 176884 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 167293 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 163393 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 328233 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 349275 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
53 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

28 березня, 09:58 • 85798 перегляди
путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

28 березня, 10:37 • 105434 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 149282 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 128977 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 140650 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 179248 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 328236 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 349277 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 267811 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 341086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 30911 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 48582 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 53787 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 140650 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 149282 перегляди
Актуальне
На Львівщині п'ятеро осіб отруїлися “Тірамісу”, четверо з них діти

На Львівщині п'ятеро осіб отруїлися “Тірамісу”, четверо з них діти

Київ • УНН

 • 7305 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. На Львівщині п'ятеро осіб, четверо з яких діти, потрапили до лікарні внаслідок отруєння тістечками “Тірамісу”, приготовленими в домашніх умовах. Про це УНН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За даними відомства, до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні впродовж 11-12 січня госпіталізовано 5 осіб, з них 4-рьох дітей, із симптомами гострого гастроентероколіту.

Встановлено, що в с. Бірки Яворівського району Львівської області 7 січня 2017 року постраждалі їли тістечка “тірамісу” із сирим яйцем, приготовані в домашніх умовах. Всього дану страву на гостині споживало 20 осіб. При поступленні стан середньої важкості. Вважають себе хворими з 8-9 січня 2017 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Tesla
$263.83
Brent
$72.69
Bitcoin
$83,869.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,111.84
Ethereum
$1,879.46