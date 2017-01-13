На Львівщині п'ятеро осіб отруїлися “Тірамісу”, четверо з них діти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На Львівщині п'ятеро осіб, четверо з яких діти, потрапили до лікарні внаслідок отруєння тістечками “Тірамісу”, приготовленими в домашніх умовах. Про це УНН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
За даними відомства, до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні впродовж 11-12 січня госпіталізовано 5 осіб, з них 4-рьох дітей, із симптомами гострого гастроентероколіту.
Встановлено, що в с. Бірки Яворівського району Львівської області 7 січня 2017 року постраждалі їли тістечка “тірамісу” із сирим яйцем, приготовані в домашніх умовах. Всього дану страву на гостині споживало 20 осіб. При поступленні стан середньої важкості. Вважають себе хворими з 8-9 січня 2017 року.