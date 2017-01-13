Во Львовской области пять человек отравились "Тирамису", четверо из них дети
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Во Львовской области пять человек, четверо из которых дети попали в больницу в результате отравления пирожными "Тирамису", приготовленными в домашних условиях. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовской ОГА.
По данным ведомства, во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу в течение 11-12 января госпитализированы 5 человек, из них 4 детей, с симптомами острого гастроэнтероколита.
Установлено, что в с. Бирки Яворивского района Львовской области 7 января 2017 г. пострадавшие ели пирожные "тирамису" с сырым яйцом, приготовленные в домашних условиях. Всего данное блюдо в гостях употребляли 20 человек. При поступлении состояние средней тяжести. Считают себя больными с 8-9 января 2017 года.