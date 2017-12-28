На Львівщині п'яний водій протаранив авто поліції, постраждало двоє правоохоронців
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Учора, 27 грудня, близько 23.00 год. біля Дідилова, що на Львівщині, трапилась ДТП за участі патрульного авто. Внаслідок ДТП двоє поліцейських отримали травми. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, передає УНН.
Повідомляється, що патрульний екіпаж помітив, як автомобіль Volkswagen Passat на автодорозі Київ-Чоп здійснив обгін на перехресті. Патрульні увімкнули проблискові маячки червоного та синього кольорів і почали переслідувати порушника. Водій Volkswagen поблизу населеного пункту Дідилів виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з патрульним автомобілем.
На місце викликали слідчо-оперативну групу, оскільки працівники патрульної поліції отримали тілесні ушкодження. В них діагностували забої і струс мозку.
Слідчий скерував водія в медичний заклад аби встановити чи тверезий він чи ні. Там він за порадою адвоката відмовився від обстеження. І пояснював, що драгеру не довіряє, а аналізи йому не дозволяє здавати віра.
Зазначається, що медики склали висновок за ознаками, що водій перебуває в стані алкогольного сп‘яніння. Далі справою займаються слідчі.
Як повідомляв УНН, фура з пивом, якою керував п′яний водій, злетіла у кювет на Закарпатті.