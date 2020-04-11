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На Львівщині підтвердили коронавірус у священика

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. У священика зі міста Червоноград, що на Львівщині підтвердили коронавірус. Про це повідомили у пресслужбі міської ради Червонограда, передає кореспондент УНН.

“ПЛР-тест підтвердив захворювання на коронавірус в одного із священників парафії Пресвятої Богородиці Владичиці України, що на Старій шахтарській. Стан пацієнта стабільний. Впродовж трьох днів хворий знаходиться у львівській лікарні.

Храм продезінфікований і закритий на карантин. Прохання вірян залишатись вдома, а не йти до іншої церкви”, -повідомили у міській раді.

Як повідомляв УНН, через контакт з хворою у Кривому Розі — ізолюють понад 100 людей, серед них також є медики.

Українські Національні Новини

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