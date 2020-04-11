Во Львовской области подтвердили коронавирус у священника
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. У священника из города Червоноград во Львовской области подтвердили коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Червонограда, передает корреспондент УНН.
“ПЦР-тест подтвердил заболевания коронавирусом у одного из священников прихода Пресвятой Богородицы Владычицы Украины, что на Старой шахтерской. Состояние пациента стабильное. В течение трех дней больной находится во львовской больнице.
Храм продезинфицированный и закрыт на карантин. Просьба верующих оставаться дома, а не идти в другую церковь”, -сообщила в городском совете.
Как сообщал УНН, из-за контакта с больным в Кривом Роге — изолируют более 100 человек, среди них также есть медики.