Во Львовской области подтвердили коронавирус у священника

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 19345 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 30066 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 47345 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 50161 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 70406 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 71407 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100806 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105257 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130485 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130180 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 09:29 • 106370 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 105640 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 105302 просмотра
Актуальное
Во Львовской области подтвердили коронавирус у священника

Во Львовской области подтвердили коронавирус у священника

Киев  •  УНН

 • 26839 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. У священника из города Червоноград во Львовской области подтвердили коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Червонограда, передает корреспондент УНН.

“ПЦР-тест подтвердил заболевания коронавирусом у одного из священников прихода Пресвятой Богородицы Владычицы Украины, что на Старой шахтерской. Состояние пациента стабильное. В течение трех дней больной находится во львовской больнице.

Храм продезинфицированный и закрыт на карантин. Просьба верующих оставаться дома, а не идти в другую церковь”, -сообщила в городском совете.

Как сообщал УНН, из-за контакта с больным в Кривом Роге — изолируют более 100 человек, среди них также есть медики.

Украинские Национальные Новости

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