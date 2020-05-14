На Львівщині підтвердили чергову смерть від коронавірусу
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 травня. УНН. На Львівщині підтвердили двадцять третю смерть пацієнта, у якого було діагностовано коронавірусну інфекцію. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної держадміністрації, передає УНН.
"Жінка, 1961 року народження, померла учора, 13 травня. Позитивний результат, який підтвердив у неї коронавірусну інфекцію, отримали 7 травня", - повідомили у ЛОДА.
Як вказано, пацієнтку госпіталізували 4 травня до Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи з двобічною пневмонією.
"Переведена до відділення реанімації, перебувала на ШВЛ. Супутні захворювання - гіпертонічна хвороба", - додали в ЛОДА.
Нагадаємо, на 14 травня в Україні зафіксовано 16 847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 422 - за останню добу.