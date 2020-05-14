На Львівщині підтвердили чергову смерть від коронавірусу

"Жінка, 1961 року народження, померла учора, 13 травня. Позитивний результат, який підтвердив у неї коронавірусну інфекцію, отримали 7 травня", - повідомили у ЛОДА.

Як вказано, пацієнтку госпіталізували 4 травня до Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи з двобічною пневмонією.

"Переведена до відділення реанімації, перебувала на ШВЛ. Супутні захворювання - гіпертонічна хвороба", - додали в ЛОДА.

Нагадаємо, на 14 травня в Україні зафіксовано 16 847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 422 - за останню добу.