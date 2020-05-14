Во Львовской области подтвердили очередную смерть от коронавируса
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 мая. УНН. Во Львовской области подтвердили двадцать третьб смерть пациента, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной госадминистрации, передает УНН.
"Женщина, 1961 года рождения, умерла вчера, 13 мая. Положительный результат, который подтвердил у нее коронавирусную инфекцию, получили 7 мая", - сообщили в ЛОГА.
Как указано, пациентку госпитализировали 4 мая во Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы с двусторонней пневмонией.
"Переведена в отделение реанимации, находилась на ИВЛ. Сопутствующие заболевания - гипертоническая болезнь", - добавили в ЛОГА.
Напомним, на 14 мая в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 422 - за последние сутки.