На Львівщині під колесами вантажівки загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У Львівській області чоловік загинув, потрапивши під колеса вантажівки, під якою ховався від дощу. Про це в мережі Facebook повідомила речник відділу комунікації Світлана Добровольська, передає УНН.
“25 липня близько 12^10 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у Миколаївському районі, потрапивши під колеса вантажного автомобіля ЗіЛ-131, за кермом якого перебував 31-річний мешканець Кам’янко-Бузького району, загинув 51-річний житель Тернопільської області. Як попередньо встановили правоохоронці, на ділянці автодороги між селами проводились роботи з очищення придорожньої смуги від сухих дерев”, — розповіла вона.
За словами очевидців, загиблий сховався під вантажівкою від дощу, а коли та рушила заднім ходом, не встиг вилізти з-під авто. Як пояснив водій ЗіЛа, він, пересвідчившись у безпеці маневру, розпочав рух заднім ходом і лише тоді, коли автомобіль наїхав на якусь перешкоду, вийшов і побачив, що під колеса потрапила людина. Медики швидкої допомоги, які прибули на місці події, констатували смерть чоловіка.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, внаслідок ДТП у Дніпрі, під час якої автомобіль Skoda Octavia врізався у електроопору і загорівся, травмовано дві дитини.