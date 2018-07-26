Во Львовской области под колесами грузовика погиб мужчина

"25 июля около 12.10 к правоохранителям поступило сообщение о том, что в Николаевском районе, попав под колеса грузового автомобиля ЗИЛ-131, за рулем которого находился 31-летний житель Каменка-Бугского района, погиб 51-летний житель Тернопольской области. Как предварительно установили правоохранители, на участке автодороги между селами проводились работы по очистке придорожной полосы от сухих деревьев", - рассказала она.

По словам очевидцев, погибший скрылся под грузовиком от дождя, а когда и двинулась задним ходом, не успел вылезти из-под авто. Как пояснил водитель ЗИЛа, он, убедившись в безопасности маневра, начал движение задним ходом и только тогда, когда автомобиль наехал на какое-то препятствие, вышел и увидел, что под колеса попал человек. Медики скорой помощи, прибывшие на месте происшествия, констатировали смерть мужчины.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в результате ДТП в Днепре, во время которой автомобиль Skoda Octavia врезался в электроопору и загорелся, травмированы два ребенка.