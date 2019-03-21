На Львівщині під час навчальних стрільб школяр травмував око
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 березня. УНН. На Львівщині у Ожидівській школі, що у Буському районі, десятикласник травмував око під час навчальних стрільб. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі освіти Буської РДА.
Очевидці розповідають, що під час навчальних стрільб в школі, куля рикошетом зачепила школяра.
"Як мені відомо, у школяра нема жодних поранень. До лікарні батьки з хлопцем не звертались",- розповіла Галина Олійник начальник відділу освіти Буської РДА.
На місці інциденту працювала поліція. У Буському відділенні поліції наразі цей інцидент не коментують.
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