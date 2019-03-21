Во Львовской области во время учебных стрельб школьник травмировал глаз

Очевидцы рассказывают, что во время учебных стрельб в школе, пуля рикошетом задела школьника.

"Насколько мне известно, у школьника нет никаких ранений. В больницу родители с парнем не обращались", - рассказала Галина Олейник начальник отдела образования Буской РГА.

На месте инцидента работала полиция. В Бугском отделении полиции пока этот инцидент не комментируют.

Напомним, в Полтавской области на малолетнюю девочку упала сосулька, из-за чего она получила травму головы.



