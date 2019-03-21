Во Львовской области во время учебных стрельб школьник травмировал глаз
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 марта. УНН. Во Львовской области в Ожидовской школе, что в Бугском районе, десятиклассник травмировал глаз во время учебных стрельб. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе образования Буской РГА.
Очевидцы рассказывают, что во время учебных стрельб в школе, пуля рикошетом задела школьника.
"Насколько мне известно, у школьника нет никаких ранений. В больницу родители с парнем не обращались", - рассказала Галина Олейник начальник отдела образования Буской РГА.
На месте инцидента работала полиция. В Бугском отделении полиции пока этот инцидент не комментируют.
Напомним, в Полтавской области на малолетнюю девочку упала сосулька, из-за чего она получила травму головы.